Dansk FN-ambassadør beskylder Rusland for koranindblanding

Hun sagde på et pressemøde, at personer bag afbrændingerne føler en ”straffrihed”. Zakharova siger, at hun forventer tiltag fra dansk side.

Også i FN var der kritik af koranafbrændinger fra Rusland.

- Det er snublende tæt på, at man kan sige, at man benytter enhver chance, man har, for at få dyrket og pustet til en uenighed, siger Martin Bille Hermann.

- Det er et spil, som der også er sådan et sted som FN’s Generalforsamling, hvor 193 lande løbende krydser klinger. Så et vist mål af opportunisme ville jeg nok kalde det.

Sverige har i løbet af ugen beskyldt ”russiskstøttede aktører” for at puste til ilden med misinformation. Sverige forsøger fortsat at blive medlem af militæralliancen Nato.