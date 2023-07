Han har ifølge nyhedsbureauet fortalt Lars Løkke Rasmussen, at det er uacceptabelt at tillade den slags handlinger under dække af ytringsfrihed.

De seneste par uger er der blevet brændt og ødelagt koraner foran ambassader i både København og i den svenske hovedstad, Stockholm.

Det har vakt vrede i flere mellemøstlige lande.