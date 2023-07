Ungarsk regeringsparti vil boykotte afstemning om svensk Nato-optag

På mandag skal Ungarn stemme om Sveriges medlemskab af Nato.

Det fremgår af parlamentets dagsorden, skriver den svenske nyhedstjeneste Omni.

Men ifølge den ungarske avis HVG ventes regeringspartiet Fidesz at boykotte mødet. I så fald kan mødets dagsorden ende med ikke at blive godkendt.

Den svenske avis Aftonbladet citerer HVG for, at det ”næsten er sikkert”, at der ikke bliver nogen afstemning.