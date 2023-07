Brændende fragtskib kan sandsynligvis bjærges denne weekend

Tidspunktet for bjærgningen kan blive påvirket af vejret og status i forhold til røgen, men det er altså sandsynligt, at det kan ske denne weekend.

Shippingvirksomheden K Line, der driver fragtskibet, har berettet, at der var 3783 biler om bord på skibet - langt mere end et oprindeligt estimat på omkring 3000.

I alle tilfælde var der tale om ”splinternye” biler, herunder 498 ”elbilenheder”. Det har selskabet oplyst til AFP i en udtalelse.

En af elbilerne mistænkes for at have startet branden.

Fredag morgen lød det, at der var risiko for, at Vadehavet vil blive påvirket, hvis det ikke snart lykkedes at slukke branden.

- Risikoen for en miljøkatastrofe er altid til stede, sagde Edwin Granneman, talsmand for kystvagten, til den hollandske radiostation BNR.