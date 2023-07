USA giver militærstøtte til Taiwan for millioner af dollar

Spændingerne er taget til, efterhånden som Kina har stået bag regelmæssige indtrængen med krigsfly og flådefartøjer rundt om øen.

Samtidig har USA forsøgt at styrke Taiwans militære muskler for at hindre en eventuel invasion.

Nu har Det Hvide Hus også præsenteret den nye militærpakke med ”forsvarsartikler og -tjenester fra forsvarsministeriet samt militær uddannelse og træning for at støtte Taiwan”. Sådan lyder det i en udtalelse, skriver AFP.

Ifølge Reuters har forsvarsministeriet i Taiwan takket USA for landets ”faste sikkerhedsforpligtelse” og tilføjet i en erklæring, at det ikke vil kommentere pakkens detaljer på grund af den ”stiltiende aftale” mellem de to parter.