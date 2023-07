Det nordlige Atlanterhav når hidtil varmeste niveau

- Denne situation er ekstrem: Vi har set maritime hedebølger før, men dette er meget vedvarende og spredt ud over et stort overfladeareal i det Nordatlantiske hav, siger oceanograf Karina Von Schuckmann fra nonprofitorganisationen Mercator Ocean International.

Den mulige rekord kommer, efter at Copernicus, EU’s klimatjeneste, og Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO) torsdag meddelte, at det er ”højst sandsynligt”, at juli 2023 bliver den varmeste måned nogensinde målt.

Kort efter beskrev FN’s generalsekretær, António Guterres, den intense varme på den nordlige halvkugle som en ”grusom sommer”.

Det er ikke kun det nordlige Atlanterhav, der ser ud til at slå varmerekord.

Mandag nåede Middelhavet den højeste temperatur - 28.71 grader celsius - der er registreret.