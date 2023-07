Ukraine bryder med russisk tradition og flytter julen

Den russiskstøttede afdeling af den ukrainskortodokse kirke offentliggjorde også i maj sidste år, at man havde droppet forholdet til Rusland.

Ukraine har siden Ruslands invasion gjort flere ting for at tage afstand fra Rusland.

Blandt andet har Ukraine omdøbt flere gadenavne og byer, der oprindeligt var navngivet efter sovjetiske personer.

Rusland har selv trukket religion ind i krigen.

Blandt andet sagde Dmitrij Medvedev, tidligere præsident og viceformand for Ruslands sikkerhedsråd, at det ”hellige mål” med krigen er at bekæmpe det sataniske Vesten.

- Vi lytter til ordene fra vores skaber i vores hjerter og adlyder dem. Målet er at stoppe den øverste hersker af helvedet, lød det.