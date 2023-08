Da brexit trådte i kraft den 1. januar 2021, blev London pludselig lukket land for tusindvis af danske unge, der hvert år uhindret havde kunnet rejse til London for at bo og arbejde som au pair, på en pub eller i butikker.

En række kraftige stramninger af indvandringspolitikken, som Storbritannien indførte efter at have forladt EU – og dermed unionens regler om fri bevægelighed – har efterfølgende især ramt unge ufaglærte europæere, som ikke kan leve op til nye skrappe regler og et nyt britisk pointsystem med bl.a. høje indtægtskrav.