Silo med majs eksploderede i Brasilien - otte personer dræbt

Ulykken fandt sted hos virksomheden C. Vale, som producerer sojabønner, hvede og majs.

I en udtalelse bekræfter C. Vale, at en alvorlig ulykke har ramt siloen i Parana, og at årsagen endnu ikke er fundet.

Virksomhedens direktør, Alfredo Lang, siger i en video, at han er dybt chokeret over ulykken, og at man arbejder på at finde ud af, hvordan eksplosionerne kunne opstå.

Brasiliens præsident, Luiz Inacio Lula da Silva, har sendt sine ”kondolencer og medfølelse til medarbejderne og deres familier” i en besked, der er offentliggjort på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

Parana ligger i det vestlige Brasilien nær grænsen til Paraguay.