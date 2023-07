Redningsaktion fejlede: 45 strandede hvaler aflivet i Australien

Onsdag blev 52 af hvalerne konstateret døde på stranden.

Frivillige og de australske vildtmyndigheder forsøgte at lede de overlevende hvaler ud på dybt vand for at redde dem. Og det lykkedes.

Men hvalerne blev ved med at svømme tilbage til kysten, oplyser Vestaustraliens Park- og Vildttjeneste til AP.

Efter flere mislykkede forsøg, blev det besluttet at aflive dem.

Det er uvist, hvorfor hvalerne strandede. Generelt er det et mysterium, hvad der ligger til grund for, at store grupper af hvaler strander.