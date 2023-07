57 muslimske lande skal holde hastemøde om koranafbrændinger

Mødet er arrangeret på baggrund af opfordringer fra både Irak og Iran.

De seneste par uger er der blevet brændt og ødelagt koraner foran ambassader i både København og Stockholm.

Det har udløst stor vrede i den muslimske verden.

Utilfredsheden kulminerede i sidste uge, da Sveriges ambassade i Iraks hovedstad, Bagdad, blev stormet, og der blev sat ild til bygningen.

Senere forsøgte demonstranter igen at trænge ind i Bagdads ambassadeområde. Her skal Danmarks ambassade have været et mål.