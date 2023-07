Japans befolkningstal faldt med et rekordhøjt antal i 2022

Det sker, efter at regeringen har lempet immigrationsreglerne for at få bugt med befolkningskrisen.

- Faldet i antallet af børn og befolkningen er en vigtig problemstilling, der påvirker Japans social-, økonomi- og velfærdsudfordringer, siger regeringens øverste talsmand, Hirokazu Matsuno, på et pressemøde.

Regeringen vil ifølge ham arbejde på at få flere kvinder og ældre til at tilslutte sig arbejdsmarkedet gennem reformer.

Færre end 800.000 børn blev født i Japan sidste år. Det er samtidig det laveste antal, siden man begyndte at måle.

I sidste måned offentliggjorde Fumio Kishida en 25 milliarder dollar stor plan om at udvide støtten til familier og yngre mennesker. Beløbet svarer til næsten 170 milliarder kroner.