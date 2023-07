51 strandede grindehvaler dør på Australiens vestkyst

51 strandede grindehvaler er døde i det vestlige Australien 60 kilometer øst for havnebyen Albany.

Det skriver Australiens public service-medie ABC onsdag.

Hvalerne strandede lidt efter klokken 16 tirsdag. Onsdag morgen lokal tid er flere konstateret døde.

- Vi har stadig 46 hvaler, der er i live, og det er vores fokus i dag - at få dem tilbage i vandet og opfordre dem til at svømme ud på dybere hav, siger Peter Hartley, der er regional leder i delstatsregeringens myndighed for biodiversitet, bevarelse og attraktioner.