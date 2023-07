Russisk forsvarsminister er på visit i Nordkorea

USA har beskyldt Nordkorea for at yde militær hjælp til Rusland, men det afviser regeringerne i både Moskva og Pyongyang.

Såvel USA som Sydkorea holder øje med, hvad der foregår i Nordkorea i forbindelse med årsdagen.

- Rusland ventes at bede om mere artilleristøtte fra Nordkorea til at bruge i Ukraine-krigen, siger Cheong Seong-chang, der er direktør for det sydkoreanske Center for Nordkorea Studier.

- Og Nordkoreas regering ventes at bede om Ruslands samarbejde om satellitter til overvågning eller atomubåde, siger han til nyhedsbureauet AFP.