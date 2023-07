USA afviser at støtte ukrainske angreb på russisk jord

USA støtter ikke angreb på russisk territorium - heller ikke hvis det er Ukraine, der står bag.

Det siger talsperson for Det Hvide Hus Karine Jean-Pierre på et pressemøde, efter at to droner natten til mandag blev skudt ned over Ruslands hovedstad, Moskva. Det skriver Reuters.

- Generelt støtter vi ikke angreb inde i Rusland, siger Karine Jean-Pierre.