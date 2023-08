En ny global politisk, økonomisk og geopolitisk udfordring til Vesten bliver formuleret og etableret i disse uger og måneder.

Fra et relativt beskedent forum bestående af først fire, senere fem nationer står Briks på tærsklen til at blive en potent international organisation med et tocifret antal medlemmer, mere end tre mia. mennesker og ambitioner om at etablere sig som en udfordring til den vestlige verdensorden.