Rusland har afværget angreb på Krim og ramt ny kornterminal

Rusland har en militær flyvestation nær Dzjankoj.

Ukrainske repræsentanter har i længere tid hævdet, at byen og det nærliggende område er blevet forvandlet til Ruslands største militærbase på Krim.

Samtidig hævder Rusland mandag også at have afværget et droneangreb på hovedstaden Moskva.

Lørdag ramte et ukrainsk droneangreb også Krim, som Rusland annekterede - altså indtog og erobrede - i 2014.

Ukraine beskylder også Rusland for igen mandag bevidst at have angrebet en kornterminal i havnebyen Odesa.