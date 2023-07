Generationsskifte på vej i Cambodja efter 38 år med samme leder

Ifølge Reuters har Hun Manet kun givet få interview til medierne, og han har ikke givet nogen hints om, hvad hans politiske visioner er for Cambodja.

45-årige Hun Manet er uddannet økonom fra New York University i USA og har en doktorgrad fra Bristol University i England. Han er desuden militæruddannet og har været hærchef i det cambodjanske militær.

Foruden Cambodjansk Folkeparti stiller 17 partier op ved valget. Ingen af de øvrige partier blev stemt ind ved det seneste parlamentsvalg i 2018.

De Røde Khmerer, som Hun Sen har været en del af, regerede Cambodja fra 1975 til 1979 under ledelse af Pol Pot. Bevægelsen overtog magten i landet efter flere års borgerkrig.

Fra 1975 indtil styret blev væltet i 1979, døde mindst 1,7 millioner mennesker i Cambodja som følge af sult, sygdomme og interne udrensninger.

Det skete som et resultat af bevægelsens indsats for at indføre et klasseløst landbrugssamfund. Blandt andet opstod der hungersnød som følge af styrets urealistiske krav til landbrugsproduktionen.