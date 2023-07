Israels premierminister indlagt - skal opereres i hjertet

For bare en uge siden var Netanyahu også indlagt. Det skete, da han fik et ildebefindende under en ferie ved Geneserat Sø i det nordlige Israel.

Lægernes konklusion var, at premierministeren var blevet dehydreret.

I en video, som blev sendt fra hospitalet, sagde Netanyahu, at han ikke havde været påpasselig nok i sommervarmen. Han opfordrede samtidig israelerne til at opholde sig mindre i solen og drikke mere vand.

Mandagens afstemning i Knesset handler om, hvorvidt Israels højesteret fremover skal have mulighed for at gribe ind over for beslutninger, som de folkevalgte politikere vedtager, men som efter Højesterets opfattelse er i strid med andre love og regler.

Den beføjelse har Højesteret i dag. Og den beføjelse vil Israels stærkt højreorienterede regering have fjernet.