Irak lover at passe på diplomater efter storm på ambassade

- Det, der skete med Kongeriget Sveriges ambassade i Bagdad, må ikke gentages, og enhver lignende handling vil blive genstand for retlig ansvarlighed, skriver det irakiske udenrigsministerium.

Efter stormen på ambassaden valgte Irak at udvise Sveriges ambassadør.

Natten til lørdag har det irakiske udenrigsministerium desuden sendt to pressemeddelelser ud. Den ene fordømmer koranafbrændinger i Sverige. Den anden handler om en koranafbrænding i Danmark.

Ministeriet fordømmer aktioner mod Koranen i begge lande.

Over for Ritzau oplyser Københavns Politi, at der fredag blev brændt ”en bog” af foran Iraks ambassade i København. Men om det lige præcist var Koranen, kan politiet ikke bekræfte.