Ukraines altafgørende eksport af landbrugsprodukter udsættes lige nu for et krydspres, der truer landets sønderbombede økonomi.

Hvis ikke eksporten holdes i gang, kan EU ende med at skulle finde mere end de 370 mia. kr., man allerede arbejder på at mobilisere i finansiel støtte frem mod 2027, for at holde landet på benene.