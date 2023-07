Det er især fattigere lande i Afrika, der er afhængige af at kunne få majs, hvede og andre typer korn fra Ukraine.

Regeringen i den ukrainske hovedstad, Kyiv, har meddelt, at den er klar til at fortsætte eksporten, selv om Rusland har trukket sig fra aftalen.

Mykhajlo Podoljak, der er rådgiver for Ukraines præsident, har ifølge nyhedsbureauet AFP udtalt, at den ukrainske regering overvejer en fælles militær patruljering mellem de lande, der ligger ved Sortehavet.

Onsdag beskyldte Ukraine russiske styrker for med overlæg at have skudt missiler mod de store lagre ved Sortehavet, hvor der bliver opbevaret korn til eksport.

Omkring 60.000 ton korn blev ifølge den ukrainske regering ødelagt.