Svenske diplomater får protestbreve efter aktion med Koranen

Den blev dog ikke - som det først var blevet anmeldt - brændt.

Tidligere i år har der været flere lignende demonstrationer, hvor Koranen blandt andet er blevet brændt af foran en moské.

Ifølge udenrigsministeriet i Qatar vil landet have, at de svenske myndigheder tager ”alle nødvendige foranstaltninger for at stoppe de skammelige handlinger”, skriver ministeriet.

Foruden Saudi-Arabien og Qatar er også Iran utilfreds med demonstrationen.

Styret i Iran har derfor indkaldt Sveriges ambassadør i landet til møde for ”kraftigt at protestere mod vanhelligelsen af den hellige Koran”. Det skriver mediet al-Arabiya ifølge det svenske nyhedsbureau TT.