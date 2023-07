Irak forbyder handel med svenske virksomheder

Irak er et meget lille marked for Ericsson, så konkret kommer det ikke til at betyde alverden for selskabet, vurderer Daniel Djurberg, der er teleanalytiker ved Handelsbanken i Sverige, over for TT.

Men hvis protesterne spreder sig til andre lande, og de ligeledes vælger at udelukke svenske selskaber, er det en helt anden sag, understreger han.

I givet fald vil det være et problem for hele den svenske eksportindustri.

- Hvis det spreder sig, kan det få alvorlige følger, siger Stefan Karlsson, chefanalytiker ved det statslige svenske eksportkreditnævn, til TT.