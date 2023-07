Amnesty: Rusland har straffet over 21.000 kritikere af krigen

Det bliver i vid udstrækning straffet, hvis man i Rusland giver udtryk for utilfredshed med den igangværende krig i Ukraine.

Det viser en ny rapport fra Amnesty International.

Ifølge menneskerettighedsorganisationen blev over 21.000 personer enten tilbageholdt eller tildelt bøder i løbet af 2022.

I størstedelen af tilfældene blev folk straffet for at deltage i fredelige demonstrationer på gaden eller for at kritisere krigen på internettet.