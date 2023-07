Putin befrier Sydafrika for kattepine og kommer ikke til topmøde

Rusland afviser at have givet udtryk for over for Sydafrika, at en anholdelse ville føre til krig.

Det siger talsmand for den russiske regering Dmitrij Peskov ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Nej, nej, den slags formuleringer blev slet ikke ytret, siger Peskov efter at være blevet spurgt om en mulig advarsel fra Rusland.

Han uddyber dog:

- Det står klart for alle, hvad et forsøg på at krænke det russiske statsoverhoveds rettigheder medfører. Så det behøver jeg ikke at forklare nogen her.

Ledere fra Brasilien, Indien, Kina og Sydafrika vil deltage i topmødet, oplyser talsmanden.