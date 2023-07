MI6-chef advarer om fjenders farlige brug af kunstig intelligens

- Der er absolut ingen tvivl om, at vores fjender er klar til at udvikle kunstig intelligens på uforsvarlige og farlige måder, siger han og henviser blandt andet til retorikken vedrørende atomvåben.

- Og det bekymrer os, fortsætter Moore.

- Derfor bliver det en vigtig del af vores arbejde i fremtiden at forsøge at opdage, afdække og forstyrre folk, som ønsker at udvikle kunstig intelligens på farlige måder.

I sin tale forklarer Moore blandt andet, at Storbritannien på nogle måder, når det handler om kunstig intelligens, grundlæggende er bagud i forhold til Kina, som har ”enorme datasæt”.