Soldat var i slåskamp og sparkede politibil før Nordkorea-afstikker

Det står endnu ikke klart, hvorfor soldaten tirsdag valgte at tage en afstikker til den lukkede nation, som tidligere har tilbageholdt en række amerikanere.

Amerikanske embedsmænd melder, at Travis King havde været fængslet i Sydkorea og var færdig med sin afsoning, da han af amerikansk militær blev transporteret til lufthavnen for at vende hjem til sin enhed i USA.

Her besluttede han sig dog tilsyneladende i stedet for at tage del i en rundvisning ved den nordkoreanske grænse, hvor han ifølge USA ”med overlæg” flygtede.