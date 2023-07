BANGKOK

Den amerikanske regering er sat i alarmberedskab og diplomatiet arbejder på højtryk for at begrænse skaderne, efter at en amerikansk soldat er hoppet af til Nordkorea.

Travis King var udstationeret med de amerikanske styrker tæt på demarkationslinjen mellem Nordkorea og Sydkorea – en af verdens mest utilgængelige og sværest bevogtede grænser, defineret af et bredt ingenmandsland og hundredvis af kilometer af pigtråd på begge sider. I tirsdags krydsede han grænsen efter en mystisk og uforklarlig tur fra en lufthavn til grænsebyen Panmunjom.