FN-domstol skal undersøge torturanklager mod Syrien

Regeringerne i Holland og Canada mener, at Syrien har overtrådt FN’s Konvention mod Tortur.

Ifølge konventionen er alle FN-stater forpligtede til at forebygge og hindre tortur og andre former for umenneskelig og nedværdigende strafformer og behandling af mennesker i de områder, som staterne har ansvaret for.

Under FN er der oprettet en særlig afdeling, som bistår med efterforskning af sager vedrørende borgerkrigen i Syrien.

Afdelingen IIIM (The International, Impartial and Independent Mechanism - Syria) kalder sager som den, der er rejst af Holland og Canada, for et ”opmuntrende tegn” på landenes vilje til at placere et ansvar for det, der foregår og er foregået i Syrien.

- Det er et tegn på, at det syriske civilsamfunds utrættelige indsats for at dokumentere og rapportere om brud på international lov har en effekt, og det er en besked til ofre og overlevende om, at deres ret til retfærdighed vil blive holdt i hævd, sagde chefen for IIIM, Catherine Marchi-Uhel, i en udtalelse udsendt af Den Internationale Domstol i juni.