Robinson Crusoe har fået en stærk konkurrent til titlen som den person, der har overlevet på den mest usandsynlige måde efter at være strandet midt ude i ingenting.

Det står klart, efter at en australsk sømand tirsdag for første gang i tre måneder nåede landjorden, efter at han og hans hund strandede til søs, da en storm beskadigede deres katamaran.