Ny bølge af protester skal stoppe Netanyahus retsreform

Mange israelere er dybt bekymrede ved udsigten til den retsreform, premierminister Benjamin Netanyahu og hans regering vil gennemføre.

Hvis den bliver vedtaget, vil Israels højesteret ikke længere have mulighed for at gribe ind over for love og beslutninger, som folkevalgte vedtager, men som kan være i strid med andre love og regler.

Retsreformen indeholder også forslag om, at Knesset skal kunne ændre højesteretsdomme, og at parlamentet skal have indflydelse på et udvalg, som udpeger dommere.

Modstandere af reformen ser den som en ”demontering af demokratiet”.

Netanyahu har forsvaret de foreslåede ændringer. Han lover at bevare Israel som en ”jødisk og demokratisk stat, fri og liberal, som holder flertalsstyre helligt side om side med borgerrettigheder”.