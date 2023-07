Topmøde skaber håb for handelsaftale mellem EU og Latinamerika

- Det er en win-win for begge regioner og begge kontinenter, siger Ursula von der Leyen.

Til gengæld har partnerne haft vanskeligt ved at nå til enighed om Ukraine. Trods forhandlinger til det sidste, lykkedes det ikke EU at få Celac-landene med på en fordømmelse af Ruslands fremfærd i Ukraine.

Men topmødeerklæringen er alligevel klar, når det gælder Ukraine, mener formanden for Celac, Ralph Gonsalves.

- Jeg sagde fra begyndelsen til EU-præsident Charles Michel, at vi ikke kan holde et topmøde alene om Ukraine. Det er klart, at Ukraine er vigtigt for Europa, og derfor udtrykke vi også ”dyb bekymring” for krigen i dokumentet fra topmødet.

- Vi understreger også, at vi ”støtter alle diplomatiske forsøg på at få fred”. Og så anerkender vi de nationale positioner på spørgsmålet fra de forskellige lande. Så sproget er der. Jeg ved ikke, hvad vi kan gøre mere, siger Ralph Gonsalves.

EU forsøger dog at samle opbakning fra det såkaldt globale syd til en entydig fordømmelse af Rusland.

Håbet er, at det også vil bane vejen for at få Kina og Indien ombord, så presset på Rusland i sidste ende vil kunne føre til fred. Men så langt ville lande som Cuba og Nicaragua ikke gå.

Dermed står EU efter topmødet tilbage med styrkede handelsrelationer. Men uden det ønskede gennembrud i forhold til Ukraine.

EU og Celac-landene er enige om at mødes igen om to år i Columbia for at styrke samarbejdet yderligere. Det var otte år siden, at parterne sidst mødtes.