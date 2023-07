Panamas ekspræsident skal i fængsel for hvidvask af millioner

USA gav i januar Martinelli indrejseforbud. Den amerikanske regering beskylder ham for at have taget imod store summer i bestikkelse for til gengæld at have givet lukrative kontrakter til bestemte firmaer.

Ekspræsidenten er i en anden sag også beskyldt for at have hvidvasket store beløb fra det brasilianske byggefirma Odebrecht.

Den retssag begynder i august.

I 2016 erklærede Odebrecht sig ved en domstol i USA skyldig i at have betalt et beløb svarende til mere end 5,2 milliarder danske kroner i bestikkelse til en række politikere og embedsmænd i Latinamerika.

Alene i Panama blev der betalt bestikkelse for et beløb svarende til omkring 390 millioner danske kroner.