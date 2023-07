Mette F. lufter støtte til Amazonas-fond under møde med Brasilien

Oplysningen om konkret støtte er ikke bekræftet af Statsministeriet.

Det er derfor heller ikke klart, hvor meget et eventuelt bidrag lyder på.

Luiz Inacio Lula da Silva skriver, at han på mødet med Mette Frederiksen talte ”om miljøet og vigtigheden af at bekæmpe uligheder”.

Og at Mette Frederiksen her fortalte om Danmarks ”hensigt” om at godkende et bidrag til Amazonas-fonden.

Samtidig skriver Luiz Inacio Lula da Silva, at han inviterede den danske statsminister til ”snart” at besøge Brasilien.