Egypten sender menneskeretsaktivist tre år i fængsel

Han er blevet dømt under de nødretslove, der gælder i Egypten. Det betyder, at han ikke har mulighed for at anke dommen, meddeler menneskerettighedscentret.

Tirsdag, hvor dommen blev afsagt i Zakis hjemby Mansoura, er han igen blevet anholdt og overført til et fængsel.

Det oplyser lederen af EIPR, Hossam Bahgat, til nyhedsbureauet Reuters.

Patrick Zaki har tidligere studeret ved universitet i Bologna i Italien.

Italiens senat stemte i 2021 stemte for at give ham italiensk statsborgerskab, skriver nyhedsbureauet AFP.

Titusindvis af egyptiske journalister, aktivister, menneskerettighedsforkæmpere og mange andre sidder fængslet i Egypten for at have givet udtryk for holdninger, der ikke er på linje med regeringens.