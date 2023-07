Amerikaner anholdt under uautoriseret afstikker til Nordkorea

- En amerikaner på en orienteringsrundvisning krydsede - uden tilladelse - den militære demarkationslinje ind i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea, red.), skriver FN’s enhedskommando på Twitter.

- Vi tror, at han aktuelt er i nordkoreansk varetægt, og vi arbejder med vores modparter i den nordkoreanske hær for at finde en løsning på denne hændelse, står der videre.

Også to amerikanske embedsmænd, der ikke vil nævnes ved navn, siger til nyhedsbureauet Reuters, at en soldat har krydset den koreanske grænse og menes at være anholdt.