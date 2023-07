Amerikaner anholdt under uautoriseret afstikker til Nordkorea

Sydkoreas forsvarsministerium udtaler, at det ikke umiddelbart har informationer om hændelsen.

Det amerikanske udenrigsministerium forbyder amerikanere at rejse ind i Nordkorea.

Det skyldes ”den fortsatte alvorlige risiko for anholdelser og langvarig tilbageholdelse af amerikanere”.

Forbuddet blev indført, efter at den amerikanske studerende Otto Warmbier blev tilbageholdt under en rundrejse i landet i 2016.

Han døde i 2017, efter at han blev løsladt fra fængslet og kom tilbage til USA i koma.

Warmbier blev anholdt og fik en straf på 15 års fængsel og ”hårdt arbejde” for at have forsøgt at stjæle en propagandaplakat fra det hotel, hvor han boede.