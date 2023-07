Slåfejl sender tusindvis af amerikanske militær-e-mails til Mali

Det internationale finansmedie Financial Times var først til at bringe historien om den hollandske iværksætter Johannes Zuurbier, som først fik øje på problemet for over ti år siden.

Det er ham, som har kontrakt med den maliske regering på at forvalte domænet, og han har siden 2013, hvor han fik kontrakten, modtaget titusindvis af mails til forkerte adresser.

Ifølge Financial Times var ingen af dokumenterne stemplet som hemmelige, men indeholder alligevel sundhedsdata, kort over amerikanske militærfaciliteter, bankudskrifter og planlægningsdokumenter for amerikanske embedsmænd.

Mali er allieret med Rusland, som har sendt styrker til landet for at hjælpe regeringen med at bekæmpe islamistiske grupperinger i Sahel-regionen.