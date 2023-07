JP's korrespondent: Angreb på Krim-broen er et »kæmpe slag mod Kreml«. Det er der 3 grunde til

»Det er et kæmpe slag mod Kreml, både politisk, militært og økonomisk.«

Sådan lyder det fra Jyllands-Postens korrespondent Poul Funder Larsen mandag formiddag, efter Rusland har beskyldt Ukraine for at stå bag et angreb på den russiskbyggede bro mellem den annekterede halvø Krim og Rusland. Angrebet har angiveligt kostet to mennesker livet og lavet skader på broen.