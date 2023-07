Rusland: Ukraine har angrebet bro til Krim

- USA og Storbritannien står i spidsen for en terroristisk statsstruktur, siger hun.

Den russiske Telegram-kanal ”Grey Zone”, der har forbindelser til lejehæren Wagner-gruppen, skrev tidligere på morgenen, at broen blev ramt af to angreb klokken henholdsvis klokken 03.04 og 03.20 lokal tid.

Det er foreløbig uvist, hvor omfattende skader der er sket på broen.

Kertsjbroen er opført, efter at Rusland i 2014 annekterede den ukrainske halvø Krim. Den er en vigtig forsyningsvej for de russiske invasionsstyrker i Ukraine.

Broen blev i oktober sidste år ramt af eksplosioner under stadig mystiske omstændigheder, og der udbrød en større brand. Rusland har beskyldt ukrainske sikkerhedsstyrker for at stå bag. Ukraine indrømmede indirekte at have stået bag angrebet et par måneder senere.