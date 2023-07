17/07/2023 KL. 16:20

Broeksplosion er endnu et slag mod Kremls greb om Krim

Putins prestigeprojekt er igen kraftigt beskadiget efter et formodet ukrainsk angreb. Økonomisk er det en kæmpebet for halvøens turisme, men også et militært og politisk tilbageslag for Moskva.