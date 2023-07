Den russiske Telegram-kanal ”Grey Zone”, der har forbindelser til lejehæren Wagner-gruppen, skriver ifølge Reuters, at broen blev ramt af to angreb klokken henholdsvis 03.04 og 03.20 lokal tid.

Det har ikke været muligt for Reuters at bekræfte påstandene.

Ukraine har ikke direkte kommenteret hændelsen.

Men talspersonen for Ukraines militære administration i den nærliggende havneby Odessa, Serhij Brattjuk, har lagt et billede på Telegram, som tilsyneladende viser en del af broen, der er knækket over på midten.

Den russiske administration, der er ansvarlig for Krim, forsikrer om, at halvøen er i besiddelse af de nødvendige lagre af forsyninger.

Krim blev annekteret af Rusland i 2014, men halvøen er internationalt anerkendt som tilhørende Ukraine.