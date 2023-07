EU og Tunesien indgår samarbejde om migration

EU og Tunesien har indgået et ”strategisk partnerskab”, som blandt andet handler om at dæmme op for migration.

Det oplyser Hollands premierminister, Mark Rutte, på Twitter søndag aften.

Han har søndag i samarbejde med EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og Italiens premierminister, Giorgia Meloni, forhandlet aftalen på plads med Tunesiens præsident, Kais Saied.