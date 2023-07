Rusland melder om ukrainske droneangreb på Krim

I alt har russiske styrker skudt otte droner ned ifølge Mikhail Razvozjajev.

- Ingen objekter, hverken i byen eller havområdet, blev beskadiget, skriver han på Telegram.

En drone blev angiveligt skudt ned over havet, mens fem blev uskadeliggjort af Ruslands såkaldte styrker for elektronisk krigsførelse. To vanddroner blev skudt ned på den ydre del af kysten ifølge guvernøren.

Ukraine har ikke selv kommenteret hændelsen. Generelt kommenterer Ukraine sjældent angreb på russiske mål.

I de seneste måneder har Ukraine sagt, at det at ødelægge russisk militær infrastruktur kan hjælpe modoffensiven.