Tørkeramte Uruguay blander brakvand i drikkevand til millioner

Det statsejede vandselskab har på grund af tørken gradvist tilført brakvand fra den store flodmunding Rio de la Plata. Det har ført til øget saltindhold i vandet.

Tidligt i maj nåede vandet de maksimale niveauer for klorider og natrium fastsat af Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Aktuelt er niveauerne over dobbelt så høje som WHO-grænseværdierne, skriver The Guardian.

- Når man børster tænder, er det forfærdeligt, siger 73-årige Isabel Moreira, som bor i Montevideo, til nyhedsbureauet AFP denne uge.