Mand anklages for tre drab i sag med 11 lig på en strand

En 59-årig mandlig arkitekt er fredag blevet anklaget for at have dræbt tre kvinder og efterladt deres kroppe nær stranden på øen Long Island i den amerikanske delstat New York for mere end et årti siden.

Det fremgår af dokumenter fra anklagemyndigheden i forbindelse med sagen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ligdele fra i alt 11 mennesker blev fundet på stranden i 2010 og 2011, der ligger godt 60 kilometer fra New York City.