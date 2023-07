Erdogan: Putin vil forlænge kornaftale for Sortehavet

Tyrkiet og FN har optrådt som mæglere for kornaftalen mellem Rusland og Ukraine. De to lande er nogen af verdens største eksportører af korn.

FN’s generalsekretær, António Guterres, har i denne uge sendt Putin et brev om forlængelse af aftalen. Han mener, at Rusland har berettigede klager om dets muligheder for at eksportere gødning via Sortehavet.

Erdogan udtrykker håb om, at ”vi med dette brev med fælles anstrengelse - også Ruslands - vil sikre forlængelsen af kornkorridoren”.

Erdogan fortalte i sidste uge, at Putin kommer på besøg i Tyrkiet i august. Men han nævnte ikke nogen dato.