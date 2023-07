Rapport: Rusland fylder gamle kampvogne med sprængstof og sætter kurs mod Ukraine

Det er særligt i et område nær byen Donetsk, at der rapporteres om disse hændelser, og det startede få dage efter, at tjetjenske enheder mødte op for at hjælpe de russiske styrker.

»Der er en realistisk mulighed for, at tjetjenske styrker er pionerer i denne taktik«, skriver den britiske efterretningstjeneste i deres daglige opdatering.

Lignende angreb er angiveligt også udført i januar af tjetjenske krigere, som er imod det russiske styre og kæmper på modsatte side for Ukraine i krigen.

De tjetjenske krigere har historisk været kendt for at benytte sig af denne type angreb, da metoden kendes fra 1990’erne, hvor den blev benyttet i de tjetjenske krige.