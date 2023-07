Ukraine melder om 20 nedskudte russiske droner i nyt natteangreb

20 droner og to krydsermissiler er ifølge en talsperson for luftvåbnet blevet skudt ned over hovedstaden. En person er her blevet dræbt og mindst fire såret, oplyser talspersonen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Der er sket skader i tre distrikter, hvor der er faldet vragrester fra droner ned.

Kyivs borgmester, Vitalij Klytjko, skriver på beskedtjenesten Telegram, at der er kaldt beredskab ud til flere distrikter i hovedstaden. Det drejer sig om Solomjanskij, Sjevtjenkivskyj, Podilskyj og Darnytskyj.